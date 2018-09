BPOLD-B: Einschleusung aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots) - Freitagmorgen deckten Bundespolizisten die Einschleusung von zwei vietnamesischen Staatsangehörigen auf der Bundesautobahn 12 auf.

Die Streife kontrollierte gegen 0:40 Uhr ein in Richtung Berlin fahrendes polnisches Taxi an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Im Fahrzeug befanden sich neben dem polnischen Fahrer der ukrainische Beifahrer sowie zwei vietnamesische Männer. Die Vietnamesen im Alter von 37 und 38 Jahren konnten keinerlei Dokumente vorlegen, die eine Einreise und den Aufenthalt in Deutschland legalisiert hätten. Der 28-jährige Ukrainer wies sich lediglich mit seinem ukrainischen Führerschein aus.

Die Bundespolizei nahm den 42-jährigen polnischen Fahrer und den 28-jährigen ukrainischen Beifahrer vorläufig fest und leiteten gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Pole seine Reise fortsetzen. Den Ukrainer und den 38-jährigen Vietnamesen überstellten die Beamten am Folgetag an die polnischen Behörden. Der 37-jährige Vietnamese wurde an die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt weitergeleitet.

