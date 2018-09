BPOLD-B: Mutmaßliche Kupferkabeldiebe gefasst

Potsdam-Mittelmark (ots) - Samstagmorgen wurden drei Rumänen festgenommen. Sie stehen im Verdacht insgesamt 120 Meter Kupferkabel am Bahnhof Michendorf entwendet zu haben.

Gegen 10 Uhr informierten Zeugen die Polizei, dass drei Personen am Bahnhof Michendorf Kupferkabel in einen Transporter verladen. Alarmierte Bundespolizisten trafen am Tatort auf die Hinweisgeber und befragten diese zum Hergang. Unterdessen konnte eine Streife der Polizei des Landes Brandenburg auf der Bundesstraße 2 am Abzweig zur Bundesautobahn 10 den Transporter stoppen. Darin befanden sich 55 Kupferkabelstücke mit einer Gesamtlänge von 120 Meter. Die Insassen, ein 16-jähriger und 21-jähriger Rumäne sowie eine 22-jährige Rumänin, konnten keine Eigentumsnachweise vorlegen.

Die Bundespolizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und stellte die Kupferkabel sicher.

