BPOLD-B: Bundespolizisten stellen Betäubungsmittel am Bahnhof sicher

Berlin-Lichtenberg (ots) - Bundespolizisten nahmen am Donnerstagnachmittag drei Personen bei der Übergabe von Drogen am Bahnhof Lichtenberg fest und stellten dabei auch ein Messer sicher. Gegen 14 Uhr beobachteten die Beamten wie eine 25-Jährige Deutsche zwei Personen am Zugang zum S-Bahnsteig Betäubungsmittel anbot. Bei der Kontrolle der Frau wurde ein kleines Glas mit betäubungsmittelähnlicher Substanz aufgefunden. Im Anschluss überprüften die Bundespolizisten zwei weitere beteiligte Personen. Bei einer 29-Jährigen Deutschen fanden die Beamten eine kleine Plastikkapsel auf. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Inhalt um Kokain und Amphetamine. Ein 27-Jähriger Deutscher führte zudem ein Messer mit einer feststehenden Klinge von 18 Zentimetern in seinem Rucksack mit. Die Beamten leiteten gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmittel ein. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Betäubungsmittel und das Messer wurden sichergestellt. Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen durch die Polizei des Landes Berlin durchgeführt.

