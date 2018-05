BPOLD-B: Fazit zum ersten Baumblütenwochenende in Werder (Havel)

Werder (Havel) (ots) - Vom 28. April bis zum 6. Mai 2018 findet das 139. Baumblütenfest in Werder (Havel) statt. Die Bundespolizei schaut auf ein arbeitsreiches erstes Wochenende zurück.

Insgesamt waren am vergangenen Wochenende knapp 900 Beamte der Bundespolizei in Werder (Havel) im Einsatz. Das fast sommerliche Wetter lockte tausende Besucher an, von denen ca. 36.000 Gäste mit der Bahn anreisten. Samstagabend musste der Bahnhof Werder (Havel) wegen Überfüllung mehrfach kurzzeitig geschlossen werden. Diese Absperrmaßnahmen waren notwendig, um die Sicherheit der Reisenden am Bahnsteig zu gewährleisten und um zu verhindern, dass Personen in den Gleisbereich stürzen oder gedrängt werden.

Im Vergleich zu den Vorjahren registrierte die Bundespolizei deutlich mehr Straftaten. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte an beiden Tagen 70 Ermittlungsverfahren ein; vornehmlich wegen Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikten sowie wegen zahlreicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Verhinderung von Straftaten sprachen die Beamten vor Ort fast 800 Platzverweise aus.

Grundsätzlich war das Einsatzgeschehen friedlich und primär durch die Bewältigung des großen Besucherstromes geprägt. Aufgrund des anhaltenden guten Wetters über die Walpurgisnacht und den 1. Mai erwartet die Bundespolizei auch in den nächsten Tagen eine hohe Anzahl an Bahnreisenden und Besuchern anlässlich des 139. Baumblütenfestes in Werder (Havel). Bitte beachten Sie weiterhin das Glasflaschenverbot in den Bahnen der Deutschen Bahn AG von und nach Werder (Havel) sowie der S-Bahnen nach Potsdam.

