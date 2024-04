Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Spektakulärer Fluchtversuch endet mit Festnahme

Saarbrücken (ots)

Kurz nach 09:00 Uhr des heutigen Morgens entzog sich der Fahrer eines PKW mit italienischem Kennzeichen in Höhe der Goldenen Bremm (Autobahn A 6) der beabsichtigten Kontrolle durch Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken. Während der Flucht beschleunigte er sein Fahrzeug auf 200 Stundenkilometer, missachtete bestehende Geschwindigkeitsbeschränkungen und verursachte hierbei beinahe einen Unfall. An der Autobahnausfahrt Fechingen verließ der PKW die Autobahn in Richtung Brebach. Anschließend stoppte der Fahrer das Fahrzeug auf offener Straße und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die nacheilenden Polizeibeamten stellten den albanischen Staatsangehörigen jedoch umgehend und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der waghalsigen Aktion glücklicherweise niemand zu schaden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell