Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Tatverdächtige nach Bedrohung im Zug festgestellt

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, den 7. Juni kam es in der Regionalbahn 33849 von Neunkirchen nach Homburg zu Bedrohungen mit einem Messer und sexueller Belästigung von Reisenden durch eine Gruppe junger Männer.

Am Samstag, den 8. Juni kam es durch die gleiche Gruppe ebenfalls zu Bedrohungen für Reisende in der Regionalbahn 33729 von Saarbrücken nach Homburg. Hier wurde eine Familie mit Kindern und junge Mädchen belästigt.

Am Sonntag, den 9. Juni informierte der Triebfahrzeugführer die Bundespolizei in Bexbach, dass er die Gruppe junger Männer an Bord habe, die am Vortag einen Reisenden im Zug mit einem Messer bedroht hat. Mit dem Lokführer konnte vereinbart werden, die Fahrt zu drosseln, um die Einsatzkräfte zeitgerecht am Bahnhof Bexbach vor Ort bringen zu können. Praktisch zeitgleich trafen der Zug und die Bundespolizei am Bahnhof in Bexbach ein. Die Tatverdächtigen konnten identifiziert und festgenommen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Bexbach sucht in dem Zusammenhang noch nach Geschädigten. Diese können sich unter der Telefonnummer 06826/ 522-0 jederzeit bei der Dienststelle melden.

