Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Mitten in der Nacht verhaftet

Neunkirchen (ots)

Am frühen Morgen, heute gegen 03:00 Uhr, wurde in Neunkirchen Saar ein 32-jähriger Deutscher durch die Bundespolizei polizeilich überprüft. Sein Pech, die Staatsanwaltschaft Saarbrücken suchte ihn mit Haftbefehl wegen Körperverletzung. Nach seiner Verhaftung wurde er in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler, für die nächsten 90 Tage, eingeliefert. Den haftbefreienden Betrag in Höhe von rund 1000EUR konnte er nicht zahlen.

