Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mutter bezahlt Geldstrafe - Verhaftung abgewendet

Bad Kreuznach (ots)

Am Abend des 23. November 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Bad Kreuznach einen 24-jährigen Ungarn. Bei der Überprüfung der Personalien, stellte die Streife fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Höhe von 3.600 EUR wegen Straßengefährdung bestand. Der 24-jährige informierte seine Mutter über die Verhaftung. Da sich die Mutter in Saarbrücken aufhielt und nicht nach Bad Kreuznach kommen konnte, zahlte sie die Geldstrafe bei der Bundespolizei in Saarbrücken. Nach Mitteilung der Bundespolizisten in Saarbrücken, dass die Geldstrafe bezahlt wurde, wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

