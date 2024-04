BPOL-TR: Taschendieben keine Chance bieten - Bundespolizei Trier informiert

Koblenz (ots) - Die Bundespolizei Trier hat am Samstag einen 64-jährigen Mann, aufgrund eines Sexualdeliktes im RE 5133, festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22:00 Uhr während der Zugfahrt von Trier nach Koblenz. Laut Zeugenaussagen soll der Reisende während der Zugfahrt sein Glied aus der Hose genommen und masturbiert haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine ...

mehr