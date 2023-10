BPOL-TR: Wildschweine von Bauzug erfasst

Trier / Koblenz (ots) - Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema "Safety and Security" findet vom 25.9. - 2.10.2023 die europaweite bahnpolizeiliche Aktionswoche "Rail-Action-Week" statt. Neben Maßnahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr stehen ebenso Maßnahmen der polizeilichen Prävention im Vordergrund. In Rheinland-Pfalz informiert die Bundespolizei Trier die Reisenden u. a. unmittelbar auf Bahnsteigen und in Zügen. ...

