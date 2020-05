Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei stellt Ausreißerinnen am Hbf Koblenz fest

Koblenz (ots)

Am Montag fielen den Beamten der Fahndungsgruppe um 17:10 Uhr zwei 15 und 13 Jahre alten Mädchen am Hauptbahnhof auf. Eine Überprüfung ergab, dass die Ältere von einer Wohngruppe einer Hunsrückgemeinde als vermisst gemeldet war. Die Jüngere war aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Mendig abgängig. Die Beiden wurden an Mitarbeiter ihrer Jugendeinrichtungen übergeben.

Der Freiheitsdrang der 13-Jährigen war noch nicht komplett gestillt. Sie büxte ihrer Betreuerin gleich nach ihrer Abholung an der ersten Ampel erneut aus.

Gegen 21:10 Uhr wurde die junge Dame ein zweites Mal von der Fahndungsgruppe im Nahbereich des Hauptbahnhofs aufgegriffen. Das Mädchen wurde um 22:25 Uhr zur Übernachtung zum Jugendheim Arenheim verbracht.

