Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen Nettetal-Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 24. Oktober 2024 um 10:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei einen 48-jährigen Polen bei der Einreise aus den Niederlanden am Grenzübergang Schwanenhaus in Kaldenkirchen im grenzüberschreitenden Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 13. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Bamberg mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe 582,50 EUR zu bezahlen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hier zahlte der Sohn die fällige Geldsumme für seinen Vater bei der Bundespolizei ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell