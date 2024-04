BPOL NRW: Kein Zugticket - Mann muss für 11 Monate ins Gefängnis

Ochtrup (ots) - Einen verurteilten Straftäter haben zivile Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Donnerstag (11. April) kurz nach Mitternacht festgenommen. Der 36-jährige türkische Staatsangehörige war Beifahrer in einem Auto, das an der Gronauer Straße angehalten wurde. Gegen den Mann aus dem Kreis Unna bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund. Er hatte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro aus ...

