Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachtrag zur Pressemitteilung: Unbekannter entwendet Handy - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Essen (ots)

Am 3. November 2023 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung. Dabei wurde nach einem Mann gesucht, der verdächtigt wird, in einer Drogeriefiliale im Essener Hauptbahnhof am 21. März 2023, das Smartphone eines 55-Jährigen gestohlen zu haben. Dieses befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls, in der Jackentasche des Geschädigten.

Der Tatverdächtige konnte nun durch einen Bundespolizisten zweifelsfrei identifiziert werden. Gegen den algerischen Staatsbürger richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Alle Medien, die diese Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten die Bilder des mutmaßlichen Diebes zu löschen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5640537

Link zu den Fotos:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_42_2023.html

