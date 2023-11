Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Augenscheinlich Hilfloser greift Bundespolizisten an

Hagen (ots)

Am Dienstagabend (7. November) soll sich ein Mann in einer Regionalbahn im Hagener Hauptbahnhof in einer Notlage befunden haben. Plötzlich wird dieser zunehmend aggressiver und greift die Bundespolizisten an.

Gegen 18:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Hagen. Als sie sich auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 befanden, machten Reisenden die Beamten auf eine augenscheinlich hilflose Person aufmerksam, die sich in der RB91 befand. Die Polizisten weckten den 34-Jährigen, der offensichtlich stark alkoholisiert war. Trotz mehrfacher Aufforderung, wollte er den Zug nicht verlassen, sodass ihn die Polizeibeamten heraustragen mussten.

In der Zwischenzeit traf ein Rettungswagen ein, welcher von den Reisenden, bereits vor dem Eintreffen der Bundespolizisten, verständigt wurde. Als die Rettungskräfte den polnischen Staatsbürger untersuchen wollten, verhielt dieser sich unkooperativ und verweigerte die medizinische Behandlung. Plötzlich wurde der Mann zunehmend aggressiver, sowohl gegenüber den Sanitätern, als auch gegenüber den Beamten, sodass diese ihm einen Platzverweis erteilten. Diesem kam der Wohnungslose nicht nach, woraufhin er von den Bundespolizisten und Notfallsanitätern begleitet wurde. Dabei ließ der Pole sich mehrfach fallen und sperrte sich gegen die Laufrichtung der Einsatzkräfte. Als er kurz darauf wieder bewusstlos wurde, legten ihn die Kräfte des Rettungswagens auf eine Trage, um ihn einem Krankenhaus zuzuführen. Auf dem Weg dorthin erwachte der Aggressor, spuckte einem der Polizisten unvermittelt ins Gesicht und begann um sich zu schlagen, sowie zu treten.

Die Beamten fixierten den aggressiven Mann, um weitere Angriffe zu unterbinden, dabei beschimpfte er diese lautstark.

Die Bundespolizisten, sowie die Rettungskräfte blieben bei den Tathandlungen unverletzt.

Nun wird sich der Tatverdächtige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung verantworten müssen.

