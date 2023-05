Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 25. Mai 2023 um 16:35 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Wankum einen 46-jährigen Rumänen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Essen den Mann mit einem Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort suchte. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 EUR bezahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Rumäne wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Dort ergaben weitere Ermittlungen, dass noch drei Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahlsdelikten unter abweichenden Personalien gegen ihn vorlagen. Der Mann durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle dann weiterreisen, da die Ehefrau des Verurteilten die Geldstrafe für ihn bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen bezahlte.

