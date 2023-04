Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Zigaretten und Bargeld gestohlen - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Essen (ots)

Mit Fotoaufnahmen fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 4. November 2022 in einen Kiosk eingedrungen und Ware und Bargeld in Höhe von insgesamt 800 Euro entwendet haben soll.

Der Unbekannte soll sich gegen 19:16 Uhr Zutritt zu dem Verkaufsraum am Bahnsteig zu Gleis 7 des Essener Hauptbahnhofs verschafft haben. Dabei soll er Bargeld in Höhe von 200 Euro aus der Kasse, sowie Zigarettenstangen im Wert von 600 Euro entnommen haben. Gegen den auf den Fahndungsbildern abgebildeten Mann besteht der dringende Tatverdacht, den besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann dunkle Kleidung, sowie eine graumelierte Kurzhaarfrisur. Die Tat ereignete sich am 4. November 2022, gegen 19:16 Uhr im Essener Hauptbahnhof. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_18_2023.html>

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell