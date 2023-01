Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Dienstag, den 3. Januar 2023 gegen 12:40 Uhr nahmen Bundespolizisten am Flughafen Köln/Bonn einen Mann fest. Der 62-jährige war zuvor mit dem Flugzeug aus Gran Canaria eingereist, als ihn die Beamten kontrollierten und eine Fahndungsabfrage durchführten. Dabei stießen sie auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Marburg, die seit April letzten Jahres nach dem Mann fahnden ließ. Hintergrund war eine Verurteilung durch das Amtsgericht Marburg aus dem Jahr 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung. Der italienische Staatsangehörige war dabei zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro zuzüglich 86 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden, die der er jedoch nicht bezahlte. Nun drohte dem Gesuchten stattdessen eine Ersatzfreiheitsstrafe über 90 Tage. Diese konnte er jedoch durch Begleichung des offenen Betrages vor Ort abwenden.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt und konnte seine Reise fortsetzen.

