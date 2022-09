BPOL NRW: Bundespolizei und Zoll nehmen Drogenschmuggler mit über einem Kilogramm Kokain und Marihuana im Wert von über 80.000 Euro fest - Haftrichter erlässt Untersuchungshaft

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei und Zoll nehmen Drogenschmuggler mit über einem Kilogramm Kokain und Marihuana im Wert von über 80.000 Euro fest - Haftrichter erlässt Untersuchungshaft

Aachen - Herzogenrath (ots)

In guter Zusammenarbeit hat eine Zivilstreife der Bundespolizei mit einer Streife des Zolls einen Drogenschmuggler mit über einem Kilogramm Kokain und über 300 Gramm Marihuana festgenommen. Der Wert der aufgefundenen Betäubungsmittel beläuft sich dabei auf über 80.000,- Euro.

Der 47-jährige Deutsche passierte am Freitagnachmittag die Niederländisch-Deutsche Grenze in Herzogenrath, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Im Fahrzeug fanden sie in einer Tüte die Betäubungsmittel in einer nicht geringen Menge auf. In einer später durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fand die Zollfahndung Aachen noch Ecstasy und Amphetamin auf. Der 47-Jährige wurde am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Aachen vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten eine Untersuchungshaft. Im Anschluss wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Aachen eingeliefert. Die Ermittlungen der Zollfahndung Aachen laufen zurzeit auf Hochtouren.

