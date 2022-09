Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jähriger mit täuschend echt aussehender Pistole im Bahnhof - Bundespolizei stellt Softair-Waffe sicher

Dortmund - Haltern am See (ots)

Gestern Nachmittag (5. September) kontrollierten Bundespolizisten in Dortmund einen Mann aus Haltern am See. Der Mann versuchte diese noch vor den Beamten zu verbergen.

Gegen 17 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund. Dort fiel ihnen ein 18-Jähriger auf. Bei Erblicken der Beamten, griff sich der junge Mann an seine Bauchtasche, welche er über seinen Oberkörper trug.

Die Einsatzkräfte hielten den Halterner an und kontrollierten ihn. Auf die Befragung nach verbotenen und gefährlichen Gegenständen gab dieser zu, eine Softairpistole in seiner Tasche mitzuführen. Die Einsatzkräfte überprüften die Anscheinswaffe und stellten sie sicher. Die Waffe war dem äußeren Anschein nach, nur nach genauer Betrachtung von einer "echten" Waffe zu unterscheiden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin