Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt versteckte Waffen - Schreckschusspistole, Schlagstock, Butterflymesser

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen bei einem 20-Jährigen verbotene Gegenstände beziehungsweise Waffen aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 20-jährige Deutsche war zusammen mit seinen noch minderjährigen Begleitern am Freitagmorgen aus den Niederlanden eingereist, als er von einer Streife der Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert wurde. Bei der Nachschau im Fahrzeug wurden die Beamten schnell fündig. Unter dem Beifahrersitz war ein Teleskopschlagstock versteckt gewesen. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Beamten zudem im Kofferraum in einem Seitenfach, am Rücklicht versteckt, eine Schreckschusspistole sowie unter der Rücksitzbank ein Butterflymesser. Die Waffen beziehungsweise verbotenen Gegenstände wurden als Einziehungsgegenstände beschlagnahmt. Auf Nachfrage, ob der 20-jährige Fahrzeugführer für die Schreckschusspistole einen kleinen Waffenschein vorlegen könnte, verneinte er. In einer weiteren Befragung wollte er keine weiteren Angaben machen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des unerlaubten Waffenbesitzes erstattet. Er wird sich demnächst deswegen vor der Justiz verantworten müssen.

In einem weiteren Fall konnte die Bundespolizei wenig später an gleicher Stelle ein Einhandmesser aus dem Verkehr ziehen. Es war im Besitz eines 54-jährigen albanischen Staatsangehörigen, der zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Er hatte es in seiner Bauchtasche mitgeführt. Der 54-Jährige wurde wegen des unerlaubten Führens der Waffe zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell