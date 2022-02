Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 39-Jährigen auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Straelen (ots)

Am Samstagabend, 12. Februar 2022 um 19:15 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf einen 39-jährigen Deutschen als Beifahrer in einem in Hilden zugelassenen Audi A 6 nach der Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde. Hiernach hat der wegen Betrug in vier Fällen Verurteilte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten zu verbüßen. Nach einer Strafunterbrechung in einer Klinik hatte er diese vorzeitig verlassen und war unbekannten Aufenthaltes. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen lieferte die Bundespolizei den Mann in die Justizvollzugsanstalt Willich ein.

