BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 44-jährigen Rumänen am Bahnhof Emmerich

Am Mittwochabend, 20. Oktober 2021 um 22:45 Uhr, meldete der Zugbegleiter der Abellio im Zug auf der Fahrt von Zevenaar nach Emmerich einen renitenten Reisenden ohne Fahrschein. Der Fahrgast, ein 44-jähriger Rumäne, wurde durch die Bundespolizei am Bahnhof in Emmerich in Empfang genommen und polizeilich überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Freiburg den Mann mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahl suchte. Hiernach muss der Gesuchte noch insgesamt eine Geldstrafe in Höhe von 1370 EUR bezahlen oder eine 137-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Rumäne wurde am Bahnhof verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht aufbringen kann, wird er am Donnerstagmorgen in das Gefängnis in Kleve gebracht.

