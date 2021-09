Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Gleis stehendes Fahrrad von Zug überrollt/ Bundespolizei sucht Zeugen

Rheine-Mesum (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend am Bahnhof in Rheine-Mesum ein Fahrrad in die Gleise gestellt. Ein durchfahrender Güterzug überfuhr um 19:45 Uhr das Fahrrad. Trotz einer Notbremsung konnte der Lokführer das Überrollen des Fahrrades nicht verhindern. Er brachte den Zug im Bahnhof Mesum zum Stehen und beseitigte das Fahrrad. Am Zug entstand ein leichter Schaden, das Fahrrad wurde völlig zerstört. Ganz offensichtlich wurde das Fahrrad absichtlich in den Gleisbereich gestellt, um es überfahren zu lassen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren, die durch solchen Unfug verursacht werden. Durch umherfliegende Trümmerteile können Menschen auch noch im weiteren Umfeld schwer verletzt werden. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizeiinspektion Münster unter 0251/974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

