Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Für 1.006 Tage in die JVA - Bundespolizei nimmt 46-Jährigen am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (21.09.2021) kontrollierten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen Niederländer, der beabsichtigte, nach Dubai/Vereinigte Arabische Emirate auszureisen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 46-Jährigen im Mai dieses Jahres ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Essen wegen unerlaubtem Handel und Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen wurde. Da der Verurteilte in der Vergangenheit, noch unter anderer Staatsangehörigkeit, abgeschoben wurde, verblieb eine Restfreiheitsstrafe von 1.006 Tagen. Ursprünglich belief sich die Gesamtfreiheitsstrafe auf fünfeinhalb Jahre.

Die Bundespolizisten eröffneten dem in den Niederlanden lebenden Mann den Haftbefehl und überstellten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

