BPOL NRW: Bundespolizei beendet handgreifliche Auseinandersetzung

Münster (ots)

Die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Samstag (19. Juni) in der Bahnhofstraße blieben vorerst unklar. Die Darstellungen der Beteiligten und Zeugen lagen zu weit auseinander.

Eine Streife der Bundespolizei trennte fünf Männer, die sich am Hotel Kaiserhof körperlich angingen. Zwei 41- und 46-jährige Türken waren mit einer Gruppe Jugendlicher aneinandergeraten. Ersten Ermittlungen zufolge war eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Eine vermeintliche Beleidigung, die einer der Älteren auf sich bezog, war wohl der Auslöser. In der Folge flogen neben Fäusten auch Glasflaschen, Steine und ein Fahrrad. Ein 20-jähriger Albaner und ein 15-jähriger Serbe unterstützten den 17-Jährigen. Ob, wie behauptet, ein Messer im Spiel war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es wurden zwar zwei Messer in einem Reisekoffer gefunden, sie waren dadurch aber nicht zugriffsbereit.

Die Beobachtungen zweier Zeugen decken sich nur teilweise mit den Aussagen der fünf Beteiligten, die zum Teil leicht verletzt wurden. Eine ärztliche Behandlung wurde von allen Verletzten abgelehnt.

Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet, bevor sie getrennt voneinander entlassen wurden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell