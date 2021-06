Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung in der Bahnhofstoilette - Bundespolizei ermittelt

Am vergangenen Samstag (5. Juni) stellte die Bundespolizei einen 37-Jährigen, welcher der Reinigungskraft der Sanitäranlage des Hauptbahnhofs Köln in den Schritt gefasst hatte.

Am 05.06.2021 gegen 06:00 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG eine Streife der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof über eine sexuelle Belästigung in der Toilettenanlage gegenüber einer Reinigungskraft. Die Beamten sprachen das Opfer unmittelbar an und ließen sich den Sachverhalt schildern. Die 41-Jährige erzählte, dass sie beim Reinigen der Duschräumlichkeiten von rückwärts zwischen den Beinen und am Gesäß angefasst wurde. Der Täter sei auch noch vor Ort. Die Polizisten stellten einen 37-jährigen Syrer in den Duschen. Er war sichtlich aggressiv und begleitete die Beamten nur widerwillig zur Wache. Zur Tat wollte er sich nicht äußern. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "sexueller Belästigung" ein.

