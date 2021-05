Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrdienstleiter dokumentiert Massenschlägerei Bundespolizei sucht unbekannten Tatverdächtigen

Münster (ots)

Einen guten Blick über die Bahnanlagen hat der Fahrdienstleiter am Hauptbahnhof Münster von seinem Arbeitsplatz aus. So kam es, dass er am Dienstagabend (18. Mai) eine Schlägerei zwischen 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhalb seines Arbeitsplatzes bemerkte. Er meldete der Bundespolizei die Massenschlägerei und lieferte gleich Fotos von der Situation mit.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Großteil die Beteiligten in alle Richtungen geflohen. Durch Kräfte der Bundespolizei und der Polizei Münster wurden einige Beteiligte im nahen Umfeld gestellt. Nach Aussagen von Zeugen entwickelte sich die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung schnell zu einer handfesten Schlägerei zwischen drei Personen. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger griff einen 16-jährigen Münsteraner an. Als ein 18-jähriger Münsteraner intervenierte, wurde auch er von dem Unbekannten angegriffen. Der 16-Jährige wurde mit einer ausgekugelten Schulter in ein Krankenhaus eingeliefert, der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Durch die gestochen scharfen Fotos des Fahrdienstleiters ist der Tathergang gut dokumentiert, was die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei zum unbekannten Angreifer sicher erleichtern wird. Insgesamt waren 19 Polizeibeamte im Einsatz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell