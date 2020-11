Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams; 56-jähriger Niederländer mit 5,25 Kilogramm Kokain auf der A 3 festgenomm

Kleve - Rees

Am Sonntagnachmittag, 1. November 2020 um 17:30 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (niederländisch königliche Marechaussee und Bundespolizei) im Rahmen der verstärkten Grenzüberwachungsmaßnahmen auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Millingen bei Rees einen 56-jährigen Niederländer in einem in Köln zugelassenen VW Golf. Auf Nachfragen gab der Reisende an, dass er auf der Fahrt nach Wuppertal sei um einen Freund zu besuchen. Im Rahmen der Kontrolle erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten im Ablagefach der Mittelkonsole sowie unter der Mittelarmlehne. Nach dem Entfernen einer Kunststoffeinlage konnte eine nachträglich eingebrachte Öffnung zu einem Versteck in der Fahrzeugbodengruppe entdeckt werden. In diesem Versteck waren zehn verschlossene und mit diversen Lebensmittel gefüllte Konservendosen verstaut. Nach dem Öffnen der Dosen wurden insgesamt 5250 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 365.000 EUR. Auf richterliche Anordnung befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

