BPOL NRW: Videoauswertung der Bundespolizei überführt "Diebin"

Nachdem eine Reisende im Kölner Hautbahnhof beim Einstieg in den Zug bestohlen wurde, hat die Bundespolizei die Tatverdächtige identifiziert und kurze Zeit später festgenommen.

Eine typische Vorgehensweise für professionelle Diebe: Beim Einstieg in den Zug Gedränge verursachen und diese Situation ausnutzen, um an Wertgegenstände zu gelangen!

Am Morgen des 17.06.2020 passierte genau diese Art des Diebstahls im Kölner Hauptbahnhof auf Bahnsteig 4. Einer 51-jährigen Reisenden wurde die Geldbörse beim Einstieg in den ICE gestohlen. Nachdem beim Einstieg Gedränge herrschte, bemerkte sie im Zug, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet wurde. Dadurch, dass die Geschädigte aus Aachen umgehend bei der Bundespolizei Anzeige erstattete, führten die Polizisten eine Videoauswertung durch. Die Tat und die Tatverdächtige waren auf dem Video sehr gut erkennbar. Nur eine gute Stunde später entdeckten die Beamten die Diebin erneut im Kölner Hauptbahnhof und nahmen sie fest. Die verschwundene Geldbörse mit Führerschein, Sparkassenkarte, Jobticket, Krankenversicherungskarte etc. wurde aufgefunden und dem Opfer zurückgegeben, die sich überglücklich bei den Bundespolizisten bedankte. Die 35-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen die Polizeibekannte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Aufgrund des Vorfalls gibt die Bundespolizei folgende Tipps zur Taschendiebstahlsprävention:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. - Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. - Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. - Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen. Fixieren Sie in seinem solchen Fall Ihr Gepäck nach Möglichkeit, etwa zwischen den Beinen. Größere Gepäckstücke, die im Zug nicht in der Nähe Ihres Sitzplatzes untergebracht werden können, sichern Sie am besten in einem Schließfach am Wagenende oder mit einem Gepäck- oder Fahrradschloss. - Seien Sie achtsam, zum Beispiel, wenn Sie angerempelt werden oder Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird. Dies könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

Weitere Hinweise sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de einsehbar.

