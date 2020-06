Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 80 Quadratmeter mit Lackfarbe besprüht - zehn Personen "verewigen" sich auf Zug - Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise

Haltern am See (ots)

Gestern Abend (14. Juni) sollen nach Angaben von Zeugen, zehn Personen auf ein Bahngelände in Haltern am See gestürmt und dort einen Zug mit Lackfarbe auf einer Fläche von 80 Quadratmetern besprüht haben. Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweis.

Gegen 23 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über die Graffitisprayer. Diese sollen aus einem angrenzenden Gebüsch auf das Bahngelände gelangt sein. Dort hätten sie innerhalb von wenigen Minuten einen Personenzug auf einer Fläche von 80 Quadratmetern besprüht und wären anschließend wieder geflüchtet.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Recklinghausen, fahndeten im Nahbereich nach den Tatverdächtigen. Es konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen um Hinweise.

Wer konnte am 14. Juni 2020 gegen 23 Uhr, Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Annabergstraße in Haltern am See beobachten? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.

