Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kann Taschendieb sofort nach der Tat identifizieren

Essen (ots)

Nachdem ein Dieb einer Frau am gestrigen Abend (11. Mai) im Essener Hauptbahnhof eine Tasche stahl, konnten Bundespolizisten Videos auswerten und den Täter sofort identifizieren.

Eine 39-jährige Frau bat am gestrigen Abend die Bundespolizei in Essen um Hilfe. Sie teilte den Beamten am Hauptbahnhof mit, dass sie gerade Opfer eines Diebstahls geworden sei. Die sichtlich aufgeregte Frau schilderte den Einsatzkräften, dass sie mit einem Bekannten auf den Zug gewartet und dazu einen Koffer sowie eine Handtasche neben sich abgestellt hätte. Plötzlich habe sie bemerkt, dass die Handtasche mit all ihren Wertsachen und Bargeld nicht mehr da gewesen wäre. Die Bundespolizisten werteten sofort Videomaterial der genannten Örtlichkeit aus. Auf den Bildern konnten sie den Diebstahl nachverfolgen und erkannten auch gleich den Täter. Dieser ist in der Vergangenheit schon mehrfach aufgrund ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 24-Jährigen verlief ergebnislos. Aufgrund eines vermutlich durch die Tat entstandenen Schocks, musste die Frau später zunächst durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Gegen den algerischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Der 39-jährigen Frau entstand durch die Tat ein hoher, finanzieller Schaden.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0171 305 5131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell