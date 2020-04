Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Fleischtransport mit 130 Kilogramm ungekühltem Rindfleisch

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 29- und 31-Jahren davon abgehalten, in ihrem Fahrzeug 130 Kilogramm Rindfleisch ungekühlt bis nach Augsburg zu transportieren. Sie waren zuvor aus den Niederlanden mit ihrem privaten PKW eingereist. Das Fleisch befand sich mit noch anderen Lebensmitteln im Kofferraum des Fahrzeuges. Es wurde das Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen der Städteregion Aachen über den unerlaubten Fleischtransport in Kenntnis gesetzt. Da die Kühlkette in diesem Fall unterbrochen wurde und der Fahrer in seinem privaten Fahrzeug gewerbliche Ware transportiert hatte, lag hier ein Verstoß gegen die Lebensmittelhygienevorschriften vor. Das Rindfleisch wurde vor Ort sichergestellt und wird unschädlich beseitigt. Den Besitzer des Fleisches droht nun ein empfindliches Bußgeld.

