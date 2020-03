Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rund 80 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten in Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Andreas Jung begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen in der Landeshauptstadt. Die "Neuen" haben in der letzten Woche ihre Laufbahnprüfung bestanden und werden nun ihren Dienst zukünftig in Düsseldorf leisten. Im Plenarsaal des Düsseldorfer Rathauses empfing der Oberbürgermeister Herr Geisel die "Märzmeister". In seiner Ansprache hieß Präsident Andreas Jung die neuen Kolleginnen und Kollegen in der großen Bundespolizei-Familie willkommen.

Vor Dienstaufnahme leisteten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Diensteid mit dem Wortlaut: "Ich schwöre das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflicht gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe".

Die 21 Frauen und 58 Männer, die zum größten Teil aus Nordrhein-Westfalen stammen, haben ihre 2 ½ jährige Ausbildung in den Ausbildungszentren der Bundespolizei u.a. in Bamberg (Bayern), Diez (Rheinland-Pfalz), Eschwege (Hessen), Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern), Eschwege (Hessen) und Swisttal (Nordrhein-Westfalen) absolviert. Bei einem abschließenden Spaziergang am Rheinufer entlang, konnte in ersten Gesprächen entnommen werden, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten voller Tatendrang sind und sich auf ihre neue Aufgabe freuen.

Zu den Gästen zählten Vertreter der Landespolizei Düsseldorf, des Zolls und der Flughafen GmbH. Musikalisch begleitet wurde die Vereidigungsfeier von dem erweiterten Holzbläserquintett des Bundespolizeiorchesters Hannover unter der Leitung von Jörg Wassenberg.

