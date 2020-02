Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzpolizeiliche Ausreisekontrolle nach Sofia - Bundespolizei untersagt neun Personen die Ausreise

Dortmund (ots)

Heute Morgen (21. Februar) untersagte die Bundespolizei am Dortmunder Flughafen neun Personen die Ausreise aus Deutschland. Grund der Einsatzmaßnahmen waren Erkenntnisse, dass mehrere Personen aus dem rechtsextremistischen Bereich an einer Veranstaltung in Sofia (Bulgarien) teilnehmen könnten.

Dort findet am 22. Februar der sogenannte Lukov-Marsch statt, an dem Rechtsextremisten aus dem In- und Ausland teilnehmen. Insgesamt überprüfte und befragte die Bundespolizei 22 Personen.

Von diesen wurden auf Grundlage des Passgesetzes, einer Frau und 8 Männern die Ausreise untersagt. Ihre Reisedokumente wurden sichergestellt, um eine Ausreise über andere Flughäfen/ Landgrenzen zu verhindern.

Die Einsatzmaßnahmen am Dortmunder Flughafen dauerten von 7 bis 9 Uhr und wurden durch eine zweistellige Anzahl von Bundespolizisten durchgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell