Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 55-jähriger Mann bedroht Reisende mit Messer - gemeinsamer Einsatz von Polizei Bochum und Bundespolizei

Bochum (ots)

Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger hat am vergangenen Samstag (1. Juni) Reisende in der S-Bahn 1 mit einem Messer bedroht. Später konnte er gemeinsam von Einsatzkräften der Bundes- und Landespolizei festgenommen werden.

Gegen 8 Uhr riefen Reisende am Samstag aus der S-Bahn 1, die sich auf dem Weg zum Bochumer Hauptbahnhof befanden, den Notruf der Polizei. Sie teilten der Leitstelle mit, dass sie in der Bahn von einem Mann mit einem Messer bedroht würden. Sofort begaben sich Streifen der Bundes- und Landespolizei zum Bahnsteig im Hauptbahnhof. Dort wartende Zeugen deuteten auf einen Mann, der hinter einem Verteilerkasten stand und urinierte. Er wurde von den Polizisten unmittelbar aufgefordert, die Hose zu schließen und seine Hände zu zeigen. Auch mehrmaligen Aufforderungen der Einsatzkräfte kam der 55-Jährige nicht nach. Er wurde anschließend zu Boden gebracht und gefesselt. In seiner Jackentasche konnte ein entsprechendes Klappmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 cm aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Aussagen von Zeugen soll der Mann ohne ersichtlichen Grund Reisenden gegenüber geäußert haben "haltet die Schnauze, sonst steche ich euch ab". Danach soll er aufgestanden sein, habe das Messer aus seiner Tasche geholt und es aufgeklappt.

Der Mann wurde wegen Bedrohung von der Bundespolizei beanzeigt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam in Bochum eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell