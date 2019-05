Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Schweizer mit 10,55 Kilogramm Kokain im Wert von 447.000 Euro auf der A 61 festgenommen

Kleve - Kempen - Mönchengladbach (ots)

Bereits am Mittwochabend, 15. Mai 2019 um 20:10 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 61 an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Rheydt einen 38-Schweizer in einem Mercedes der B-Klasse. Zum Reisegrund befragt teilte der sichtlich nervöse Mann mit, dass er auf der Heimreise in die Schweiz sei. Zuvor habe er sich für zwei Tage in Amsterdam aufgehalten um die Stadt zu erkunden. Da die Beamten süßlichen Marihuanageruch wahrnahmen gab der Reisende auf Vorhalt an, dass sich in der Mittelkonsole 6,5 Gramm Marihuana im Wert von 50 Euro befinden. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Autos erkannten die Beamten zudem Unregelmäßigkeiten am Teppichboden der Fahrerseite. Hierbei handelte es sich offensichtlich um ein professionell eingebautes Versteck. Nach dem Öffnen konnten zehn Pakete mit insgesamt 10,55 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die weitere Sachbearbeitung durch das Zollfahndungsamt in Essen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 447.000 Euro. Der Schweizer befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

