BPOL NRW: Zweiter Besuch auf der Wache führte zur Festnahme

Ein Italiener (33) erschien am Sonntagnachmittag (5. Mai) um 17.45 Uhr auf der Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof, um seinen liegengelassenen Schlüsselbund von einem vorherigen Wachenaufenthalt abzuholen. Bei der Kontrolle seiner Personalien wurde ein aktueller Haftbefehl festgestellt und der Mann wurde festgenommen.

Aufgrund eines Fahrgelddeliktes war der 33-Jährige am 1. Mai das erste Mal auf der Wache. Zu diesem Zeitpunkt war er lediglich mit einer Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Als er die Dienststelle verließ vergaß er seinen Schlüsselbund, den er am Sonntagnachmittag abholen wollte. In der Zwischenzeit hatte die Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen den Mann aufgrund eines besonderen schweren Falls des Diebstahls Haftbefehl erlassen.

Er wurde zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Beamten der Bundespolizei nahmen ihn fest und übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt.

