Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldstrafen bei der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf beglichen

Düsseldorf (ots)

Bei den grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge wurden am Wochenende durch die Bundespolizei mehrere Personen festgestellt, die zur Festnahme ausgeschrieben waren. Aufgrund diverser Delikte wurden die Betroffenen insgesamt zu einer Geldstrafe von 2.536,- Euro verurteilt, die sie alle bei der Bundespolizei beglichen.

Bei der Ausreisekontrolle nach Bangkok wurde ein 42-Jähriger festgenommen, da er von der Staatsanwaltschaft München wegen ordnungswidrigen Handlungen bereits im Februar und März 2018 zu jeweils einem und zwei Tagen Erzwingungshaft verurteilt wurde. Der Deutsche konnte die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 199,- Euro aufbringen und somit seine Weiterreise fortsetzen. Des Weiteren wurde ein 38-Jähriger bei seiner Einreise aus Istanbul festgestellt, weil die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Mann zur Festnahme aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben hatte. Der niederländische Staatsangehörige konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen umgehen, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.113,50 Euro bezahlte. Ebenfalls bei der Ausreisekontrolle nach Italien wurde ein 57-Jähriger festgestellt, die von der Staatsanwaltschaft Osnabrück Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Auch hier konnte die Freiheitsstrafe von 15 Tagen abwendet werden, in dem der italienische Staatsangehörige die Geldstrafe in Höhe von 223,50 Euro bei der Bundespolizei beglichen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Düsseldorf

Anne Kister

Telefon: 0211 9518 108

E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Postfach 30 04 42

40404 Düsseldorf



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell