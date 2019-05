Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Essen Hauptbahnhof - Trickdiebe im Blumenladen - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Trickdiebstahl in einem Blumenladen im Essener Hauptbahnhof nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Abend (02. Mai) einen Tatverdächtigen fest. Der Mann war bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt.

Gegen 21:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei zu einem Blumenladen im Essener Hauptbahnhof gerufen. Die Mitarbeiterin des Geschäfts hatte vor dem Ladenlokal lautstark um Hilfe gerufen, weil sich ein Mann an der Kasse zu schaffen gemacht hatte.

Der 42-jährige Tatverdächtige war noch vor Ort und wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben der 55-jährigen Mitarbeiterin hatte eine unbekannte Person sie vor dem Geschäft in ein Gespräch verwickelt, als sie gerade dabei war die vor dem Geschäft befindlichen Blumen in die Geschäftsräume zu bringen.

Das Ablenkungsmanöver soll dann der 42-jähriger Libanese aus Gelsenkirchen genutzt haben, um an der Kasse zu manipulieren. Auf Grund der Sicherungen an dem Gerät, gelangte er jedoch nicht an das Bargeld.

Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof bestätigten die Angaben der 55-Jährigen. Die Überprüfung des 42-Jährigen ergab, dass er bereits wegen ähnlicher Trickdiebstähle polizeilich in Erscheinung getreten war.

Gegen den Gelsenkirchener wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls (im Versuch) eingeleitet. Die zuständige Ausländerbehörde wurde über die Strafanzeige gegen den Mann informiert. Mit einem Platzverweis belegt, verließ er anschließend den Essener Hauptbahnhof.

