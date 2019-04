Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rucksack vergessen, Bundespolizei hilft 14-jährigen Jungen

Hagen/Lüdenscheid (ots)

Ein 14-jähriger Junge aus Lüdenscheid wandte sich am gestrigen Abend (23. April) sichtlich aufgelöst an die Bundespolizei in Hagen. Eigentlich wollte er nach Hause, doch hatte der 14-Jährige seinen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und vor allem seiner Fahrkarte nach Lüdenscheid an einer Bushaltestelle in Hagen-Hohenlimburg stehen lassen. Nun wusste er nicht weiter. Kurzerhand fuhren die Bundespolizisten mit dem jungen Mann zu der Haltestelle, wo er seine Tasche vermutete. Und dort stand sie auch noch. Rucksack in den Streifenwagen gepackt, zurück zum Hauptbahnhof, Erziehungsberechtigte über die verspätete Ankunft des Jungen verständigt und ein freudiges "Danke und Tschüss".

