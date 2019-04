Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährliche Körperverletzung in der S 12 - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Köln (ots)

Am 22.04.2019 um kurz nach 17:30 kam es in der S 12 vom Haltepunkt Trimbornstraße nach Köln Messe/Deutz zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei ein 41-Jähriger verletzt wurde. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Montagabend wendete sich ein 41-jähriger Kölner an die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Er sei gegen 17:34 Uhr in die S 12 gestiegen. Dort hätten alkoholisierte Personen im Alter von 35 bis 60 Jahren lautstark Reisende belästigt. Als er um Ruhe bat, wurde er von vier Personen zunächst beleidigt und bespuckt. Schließlich schlug ihm ein ca. 60 Jahre alter Mann eine Flasche über den Kopf, wodurch er sich eine blutende Platzwunde zuzog.

Die Angreifer zwangen den Verletzten am Bahnhof Köln Messe/Deutz im Zug zu bleiben, während sie ausstiegen und flohen. Nachdem er den Sachverhalt den Bundespolizisten geschildert hatte, begab er sich zur Wundversorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei sucht nun dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Derzeit wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "Gefährlicher Körperverletzung", "Beleidigung" und "Nötigung" eingeleitet.

Zeugenhinweise können unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800/6888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle getätigt werden.

