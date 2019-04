Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Haftbefehle mit Freiheitsstrafen durch Bundespolizei vollstreckt

Aachen (ots)

Am Montagabend hat die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum vollstreckt. Ein 24-Jähriger war mit einer niederländischen Asylbescheinigung mit der Regionalbahn aus Belgien unerlaubt nach Deutschland eingereist. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage wurde der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen vorsätzlicher Körperverletzung und wegen Diebstahls festgestellt. Das Ausländeramt Dorsten suchte auch wegen einer Ausweisung-/Abschiebungsverfügung nach dem Mann. Der 24-Jährige wurde festgenommen und zur Wache verbracht. Hier wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert, wo er jetzt eine 165-tägige Haftstrafe absitzen muss.

In Horbach in einem Linienbus klickten auch die Handschellen der Bundespolizei. Gegen einen 29-Jährigen bestanden gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft in Duisburg. Das zuständige Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 29-Jährige trotz bestehender Entziehung der Fahrerlaubnis mehrfach mit einem Kfz polizeilich in Erscheinung getreten war. Deswegen wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von 9 Monaten gegen ihn verhängt. Zudem wurden bei ihm noch Marihuana und Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt. Hier wird er sich auch in Zukunft vor Gericht verantworten müssen.

In einem weiteren Fall wurde zu nächtlicher Stunde eine Streife wegen Streitigkeiten am Bahnhof Rothe-Erde entsandt. Hier wurde eine 5-köpfigen Gruppe angetroffen, die sich untereinander verbal lautstark attackiert hatten. Bei einer Überprüfung der Personalien wurde bei einer 19-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Erschleichen von Leistungen festgestellt. Der Haftbefehl konnte durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 200,- Euro abgewendet werden. Da durch eine Bekannte der Geldbetrag aufgebracht wurde, ist der 19-Jährigen in letzter Sekunde die Haft erspart geblieben.

