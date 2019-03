Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 100kg schweres Fass von Unbekannten in Groß - Vernich in die Gleise gerollt - Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am Montag, den 04.03.2019 in der Zeit zwischen 08:58 Uhr und 09:06 Uhr stellten unbekannte Täter ein halbes, mit Zement ausgegossenes Metallfass in das Gleis der Bahnstrecke Euskirchen Köln. Der Gegenstand wäre, beim Überfahren, dazu geeignet gewesen größere Schäden am Zug zu verursachen. Eine Notbremsung hätte zu erheblichen Verletzungen bei Reisenden durch Stürze oder umherfliegendes Gepäck führen können. Glücklicherweise wurde der Gegenstand durch die Triebfahrzeugführerin eines auf dem Gegengleis verkehrenden Zuges gesichtet und gemeldet, so dass der betroffene Zug bereits mit verminderter Geschwindigkeit fuhr und so vor dem Hindernis zum Stehen kam. Der Tatort liegt am Rand der Ortschaft Groß-Vernich, zwischen der L 196 und dem Bereich Variniusstraße, Straßfelder Flies.

Die Bundespolizei bittet nun die Bevölkerung und Anwohner um Mithilfe:

- Wer hat am 04.03.2019 (Montag) in der Zeit von 08:45 - 09:00 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Variniusstraße (Ortschaft Weilerswist - Groß-Vernich) beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der bun-desweiten Hotline: 0800 6 888 000 entgegen. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

