Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Parkhaus am Dortmunder Hauptbahnhof - Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Dortmund - Bochum (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung soll es am Samstagmittag (02. März) in einem Parkhaus am Dortmunder Hauptbahnhof gekommen sein. Ein 35-Jähriger steht im Verdacht, eine 29-Jährige unsittlich berührt zu haben.

Gegen 13:00 Uhr brachten Mitarbeiter der Bahnsicherheit einen 35-jährigen Bochumer zur Wache. Nach Angaben der Bahnmitarbeiter hatte sich eine Frau bei ihnen gemeldet und erklärt, dass sie von dem Bochumer sexuell belästigt worden sei.

Kurz darauf meldete sich auch die 29-jährige Dortmunderin bei der Bundespolizei und erklärte, dass der 35-Jährige sie gegen ihren Willen an den Brüsten und zwischen den Beinen berührt hätte. Daraufhin hätte sie ihn von sich weggestoßen und die Tiefgarage verlassen. Auf dem Vorplatz hätte sie dann die Mitarbeiter der Bahn um Hilfe gebeten.

Daraufhin informierte die Bundespolizei das zuständige Dortmunder Polizeipräsidium und ordnete eine Videosicherung aus der Tiefgarage an. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, erklärte der Bochumer, dass die Angaben der 29-Jährigen nicht der Wahrheit entspräche und stellte seinerseits Strafantrag wegen Verleumdung.

Was tatsächlich geschehen ist, müssen nun weitere Vernehmungen und die Auswertung der Videoaufzeichnungen ergeben. Die Bundespolizei leitete gegen den Bochumer ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung, gegen die Dortmunderin ein Verfahren wegen Verleumdung ein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell