BPOL NRW: Bundespolizei geht gezielt gegen Taschendiebe vor - mehr als 75 Auszubildende beraten Reisende im Kölner Hauptbahnhof und in den Zügen der Deutschen Bahn AG

Köln (ots) - Am 10., 12. und 19.Juli 2018 wird die Bundespolizeiinspektion Köln gezielt Präventionsmaßnahmen gegen Taschen- und Gepäckdiebe in den Bahnhöfen und Zügen der Deutschen Bahn AG durchführen.

Taschen- und Gepäckdiebe arbeiten meist mit vielen Tricks und gehen in Teams vor, so dass ihre Opfer häufig gar nicht sofort bemerken, dass sie bestohlen worden sind. Gerne suchen sie sich ihre Tatgelegenheiten an Örtlichkeiten, die hoch frequentiert sind, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder in vollen Zügen. Gerade zur bevorstehenden Urlaubszeit setzt die Bundespolizeiinspektion Köln mit Unterstützung des Aus- und Fortbildungszentrums Swisttal mit dieser Aktion ein Zeichen.

Die Bundespolizei wird an drei Tagen durch eine besonders hohe Polizeipräsenz (ca. 100 Polizistinnen und Polizisten) die Reisenden zu dem Thema "Diebstahl" beraten. Die Reisenden werden über Tipps und Tricks der Diebe informiert und der sogenannte "Tinkle Alarm" wird verteilt.

Die Bundespolizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie Ihre Taschen und das Gepäck nicht unbeaufsichtigt!

Achten Sie auf Ihre Wertsachen und bewahren Sie Bankkarten und PIN immer getrennt voneinander auf!

Achten Sie bei einem Gedränge und unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Lassen Sie sich nicht Ablenken!

Interessiere Medienvertreter sind am 10.07.2018 um 11:30 Uhr am Eingang des Kölner Hauptbahnhofes eingeladen, ein Gruppenfoto der Auszubildenden zu fertigen sowie Fragen an die jungen Polizistinnen und Polizisten zu stellen und sie bei ihren Beratungsgesprächen zu begleiten.

