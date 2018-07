BPOL NRW: Kosmetische Erzeugnisse im Wert von über 300 Euro entwendet - Bundespolizei fahndet mit Lichtbildern nach Tatverdächtigem

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots) - Kosmetische Erzeugnisse in einem Gesamtwert von 319 Euro entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am 23. Januar 2018 in einer Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof.

Neben Rasierklingen stahl der Unbekannte auch diverse hochwertige Hautpflegeprodukte und konnte mit diesen unbemerkt das Geschäft verlassen. Dabei wurde er durch die Videoüberwachung der Drogerie aufgezeichnet. Das Dortmunder Amtsgericht ordnete die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter an.

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern und kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Rufnummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

