Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 16.12.2023, beschädigte in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 14.25 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Großen Straße in Steinfeld abgestellten roten BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 17.12.23, befuhr gegen 02:30 Uhr eine 21-Jährige aus Lohne mit ihrem PKW die Vechtaer Straße in Goldenstedt und kam mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 17.12.2023, wurde gegen 04:00 Uhr der Pkw eines 20-Jährigen aus Diepholz kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Durch einen Arzt wurde beim ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell