Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall

Bereits am Montag, 13. September 2021, kam es gegen 01.55 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 48-Jährige aus Barßel befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Dreibrücken, als sie in Höhe der Hausnummer 3 einer männlichen Person ausweichen musste, welche mitsamt ihrem Fahrrad mitten auf der Fahrbahn lag. Nachdem sie den Mann angesprochen hatte, entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Der PKW der 48-Jährigen geriet aufgrund ihres Ausweichmanövers gegen die Leitplanke, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrradfahrer war unverletzt und konnte im Verlauf der weiteren polizeilichen Ermittlungen identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 70-Jährigen aus Elisabethfehn.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 14. September 2021, kam es um 10.25 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 70-Jähriger aus Barßel befuhr mit seinem PKW die Adlerstraße in Richtung der Oldenburger Straße. Er beabsichtigte, an einer dortigen Einmündung nach rechts in Fahrtrichtung Kamperfehn abzubiegen. An der Einmündung stoppte er zunächst ordnungsgemäß. Als er wieder anfuhr, übersah er eine von rechts kommende 29-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg ordnungsgemäß aus Richtung Kamperfehn kommend in Richtung Dreibrücken befuhr. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch die 29-Jährige leicht verletzt wurde. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 300,-- Euro.

