Friesoythe - Brand eines PKW

Am 06.Januar 2021, gegen 14.28 Uhr kam es in der Straße Am Küstenkanal zum Brand eines PKW. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war dieser in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit 3 Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am 06.Januar 2021, gegen 07.53 Uhr befuhr ein 54-jähriger Tscheche mit seinem LKW die Thüler Straße in Richtung Bahnhofstraße. Als er nach links in den Bernethsdamm abbiegen wollte, kollidierte er mit der dortigen Fußgängerampel und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An der Ampel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

